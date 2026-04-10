Банк Уралсиб улучшил взаимодействие с цифровой платформой продаж недвижимости ДВИЖ

Банк Уралсиб обновил формат взаимодействия с платформой ДВИЖ и перешел на работу по протоколу API — быстрому, современному и безопасному обмену данными по ипотечным заявкам.

ДВИЖ* — это набор сервисов по автоматизации сделок с недвижимостью: он помогает застройщикам и банкам вести клиента от заявки на ипотеку до регистрации сделки в Росреестре. Интеграция по API обеспечивает прямой и защищенный обмен данными между информационными системами банка и платформы в режиме, близком к реальному времени.

На практике новые условия сотрудничества означают, что теперь партнеры, работающие с банком по ипотечным программам через ДВИЖ, смогут получить одобрение от банка Уралсиб за несколько минут, а персональные данные клиентов будут передаваться по безопасному шифрованному и сверхбыстрому каналу связи. Такая интеграция открывает для клиентов банка возможность ускоренного оформления недвижимости в кредит у более чем 100 крупнейших застройщиков по всей стране.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования и размеру ипотечного портфеля по итогам 2025 года, согласно данным «Русипотеки». Основной рост в 2025 году происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка.

*Платформа принадлежит ООО «Цифровые продажи», категория 6+.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

