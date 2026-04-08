Школьник из Сочи установил мировой рекорд по набиванию теннисного мяча

Школьник из Сочи установил мировой рекорд по количеству набиваний теннисного мяча босыми ногами среди мальчиков девяти лет. Его результат составил 1728 касаний, следует из данных Книги рекордов России.

Как отмечают специалисты, выполнение этого упражнения требует высокой нейромышечной координации и выносливости: небольшой размер мяча не допускает даже минимальных отклонений, а отсутствие обуви лишает стопу амортизации.

К достижению рекорда школьник готовился около двух лет, ежедневно тренируясь и отрабатывая технику. Результат был зафиксирован 13 декабря 2025 года, когда спортсмену было 9 лет 11 месяцев и 27 дней.

Вячеслав Рыжков