С атакованного в Азовском море сухогруза попытаются спасти 3 тысячи тонн пшеницы

С сухогруза «Волго-Балт-138», атакованного беспилотниками в акватории Азовского моря, планируется спасти часть груза — около 3 тыс. тонн пшеницы. Об этом “Ъ” сообщили в администрации Херсонской области.

В компании «Экофлот» рассматривают варианты извлечения зерна. Само судно после атаки было отбуксировано в Краснодарский край, где его обследуют специалисты с перспективой последующего восстановления.

По имеющимся данным, инцидент произошел 3 апреля, когда теплоход следовал из порта Азов Ростовской области в порт Кавказ Краснодарского края. В результате атаки погибли три члена экипажа, еще девять моряков смогли покинуть судно. Связь с ними была установлена 5 апреля, когда они достигли побережья Херсонской области, где получили помощь от местных жителей до прибытия экстренных служб.