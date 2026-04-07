С атакованного ВСУ в Азовском море сухогруза попробуют спасти 3 тыс. тонн пшеницы

С борта сухогруза «Волго-Балт-138», который был атакован беспилотниками в Азовском море, постараются достать пшеницу. Об этом “Ъ” сообщили в администрации Херсонской области.

В компании «Экофлот» прорабатывают варианты спасения около 3 тыс. тонн пшеницы. Подбитое судно отбуксировали в Краснодарский край. Его обследуют специалисты и планируют восстановить.

Грузовой теплоход «Волго-Балт-138» был атакован украинским беспилотником 3 апреля, когда шел из порта Азов в Ростовской области на выгрузку в порт Кавказ в Краснодарском крае. Три члена экипажа погибли на месте, еще девятерым морякам удалось эвакуироваться. Они вышли на связь 5 апреля, когда добрались до берегов Херсонской области. Их встретили местные жители и оказали первую помощь до прибытия экстренных служб.

Александр Дремлюгин, Симферополь