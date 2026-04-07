В отношении вице-губернатора Кубани Коробки возбудили уголовное дело

В отношении вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки возбуждено уголовное дело, сообщил представитель Генеральной прокуратуры в ходе судебного заседания по рассмотрению антикоррупционного иска об обращении в доход государства имущества чиновника и аффилированных с ним лиц. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя надзорного ведомства, к материалам дела приобщена копия постановления о возбуждении уголовного дела. Соответствующее ходатайство было заявлено в ходе процесса.

Ранее 6 апреля Ленинский райсуд Краснодара принял к производству исковое заявление Генпрокуратуры к вице-губернатору края Андрею Коробке, его семье и доверенным лицам об обращении в доход РФ имущества, полученного с нарушением антикоррупционных норм.

Объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что проверка выявила неправомерную совместную деятельность чиновника с предпринимателями Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые ранее были депутатами законодательного собрания Краснодарского края. Депутаты, являющиеся бенефициарами девелоперских компаний и крупных агрохолдингов, в результате взаимодействия с заместителем губернатора увеличили капитализацию своих предприятий более чем на 10 млрд руб., заявили в объединенной пресс-службе судов региона.

