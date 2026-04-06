Суд рассмотрит дело об обращении в доход государства имущества вице-губернатора Кубани

Ленинский районный суд Краснодара принял к рассмотрению иск о взыскании в доход государства имущества, принадлежащего семье заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и связанным с ним лицам. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, поводом для обращения в суд стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства.

По версии истца, господин Коробка совместно с депутатами Законодательного собрания края Фурсой и Сидюковым участвовал в деятельности, сопряженной с незаконным использованием служебного положения. Депутаты, являющиеся бенефициарами девелоперских компаний и крупных агрохолдингов, в результате взаимодействия с заместителем губернатора увеличили капитализацию своих предприятий более чем на 10 млрд руб., заявили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ответчиками по делу выступают сам вице-губернатор, 20 физических и три юридических лица. Суд рассматривает требование обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества и доли в уставном капитале компаний, принадлежащие ответчикам.

В рамках производства по делу суд принял обеспечительные меры — наложен арест на имущество и установлен запрет на его распоряжение.

