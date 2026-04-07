Главные новости к утру 7 апреля

Поисковые работы на заводе «Нижнекамскнефтехим» завершены, сообщила пресс-служба компании «Сибур», которой принадлежит предприятие. Погибли 12 человек — 11 сотрудников завода и один пожарный, участвовавший в тушении пожара.

Новые положения в законопроекте об ИИ уточняют правила использования и обучения ИИ, усиливают ответственность владельцев нейросетей в вопросах их противоправного использования, а также окончательно закрепляют требования о маркировке синтезированного ИИ-контента.

Как выяснил “Ъ”, авиакомпания Nordwind не выполнила условия субсидии на рейсы из Москвы в Пхеньян: из резервного фонда правительства РФ перевозчик в 2025 году получил 40 млн руб. из предусмотренных 120 млн руб. По данным туроператоров, подавляющая часть туристов летали в КНДР из Владивостока рейсами Air Koryo.

У принадлежавшей итальянской Coeclerici компании «Кузнецкинвестстрой», которая ведет добычу угля в Кемеровской области, снова сменился владелец. Выкупившее актив в 2024 году «Лучшее решение» продало этот бизнес компании «ГеоКапитал».

МИД России заявил о готовности ответить странам Балтии в случае допуска пролета беспилотников ВСУ для ударов по российской территории. Об этом заявила журналистам представитель МИД Мария Захарова. «Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран, ума хватит, они прислушаются. Если нет, будут дело иметь с ответом»,— сказала она.

Великобритания запретит президенту США Дональду Трампу использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по иранским мостам или электростанциям, пишет The i Paper. Британский премьер-министр Кир Стармер дал понять, что доступ американских военных к британским базам должен быть ограничен целями по подавлению оборонного потенциала Ирана.

«Роскосмос» и NASA готовят четвертое дополнение к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. «Я вам сейчас дату конкретную не назову, но эта идея признана правильной, мы продолжаем движение в эту сторону»,— сказал он.

Московский ресторан горской кухни «Сунжа» собрал 530 тыс. руб. для пострадавших от наводнения в Дагестане. Все полученные средства от продаж 6 апреля будут направлены в благотворительный фонд. «6 апреля — день милосердия в ресторане. Вся выручка, каждый рубль, полученный в этот день, будет направлен в благотворительный фонд Дагестана на помощь пострадавшим людям и животным»,— указано в сообщении ресторана.