Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 12

Поисковые работы на заводе «Нижнекамскнефтехим» завершены, сообщила пресс-служба компании «Сибур», которой принадлежит предприятие. Погибли 12 человек — 11 сотрудников завода и один пожарный, участвовавший в тушении пожара.

Ранее в пресс-службе сообщили, что 25 пострадавших были доставлены в больницы Москвы, Казани и Нижнекамска. Часть пациентов перевели из реанимации в общие палаты, один человек уже выписан.

31 марта на заводе произошли взрыв и пожар. Причиной назван технологический сбой. Открытое горение ликвидировали утром 1 апреля. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

