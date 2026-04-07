Британия запретит США использовать свои базы для ударов по гражданским объектам Ирана

Великобритания запретит президенту США Дональду Трампу использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по иранским мостам или электростанциям, пишет The i Paper.

Как сообщает издание, британский премьер-министр Кир Стармер дал понять, что доступ американских военных к британским базам должен быть ограничен целями по подавлению оборонного потенциала Ирана — такими как ракетные шахты или склады снабжения, которые могут быть использованы для угроз британским интересам или интересам союзников в Персидском заливе.

В конце марта Великобритания разрешила США использовать базы на ее территории для ударов по иранским объектам, которые атакуют суда в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп снова выдвинул Тегерану 48-часовой ультиматум, потребовав заключить сделку с Вашингтоном и открыть Ормузский пролив. В противном случае он пригрозил «обрушить ад» на Иран. В ответ иранское военное командование пообещало «устроить ад» самой Америке.

