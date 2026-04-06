«Роскосмос» и NASA в четвертый раз продлят перекрестные полеты на МКС

«Роскосмос» и NASA готовят четвертое дополнение к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Я вам сейчас дату конкретную не назову, но эта идея признана правильной, мы продолжаем движение в эту сторону»,— сказал господин Крикалев журналистам на конференции «Наука на пилотируемых орбитальных станциях» в ИКИ РАН (цитата по «РИА Новости»).

Соглашение о перекрестных полетах между Россией и США было подписано в июле 2022 года. Оно предполагало, что в 2022–2024 годах три российских космонавта примут участие в полетах на американских кораблях Crew Dragon, а три американских астронавта — на российских. NASA говорило, что не планирует отказываться от этой программы. К соглашению о перекрестных полетах уже подписано три дополнения, продлевающих его действие. В последний раз программу продлевали в ноябре 2025 года.

Перекрестные полеты нужны на случай нештатных ситуаций, когда из-за непредвиденных обстоятельств или изменений в расписании специалисты не могут прибыть вовремя на МКС. Стороны приняли решение формировать экипаж таким образом, чтобы в него входил хотя бы один космонавт из России и хотя бы один астронавт США. Тогда специалисты смогут своевременно прибывать для поддержания работы российского и американского сегментов станции.