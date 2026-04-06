Россия предупредила страны Балтии из-за украинских дронов

МИД России заявил о готовности ответить странам Балтии в случае допуска пролета беспилотников ВСУ для ударов по российской территории. Об этом заявила журналистам представитель МИД Мария Захарова.

«Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран, ума хватит, они прислушаются. Если нет, будут дело иметь с ответом»,— сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Литва и Эстония отрицали выдачу таких разрешений. В Минобороны Латвии считают, что Москва «проводит масштабную скоординированную информационную операцию», утверждая, что страны Балтии позволяют использовать свои территории для украинских атак против России. «Эти усилия включают в себя распространение дезинформации и использование ботов в социальных сетях»,— заявляли там.

