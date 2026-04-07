Инвесторы в разрезе

У принадлежавшей итальянской Coeclerici компании «Кузнецкинвестстрой», которая ведет добычу угля в Кемеровской области, снова сменился владелец. Выкупившее актив в 2024 году «Лучшее решение» продало этот бизнес компании «ГеоКапитал». Учитывая сложную ситуацию в отрасли, предприятие, вероятно, продано за долг, считают аналитики.

АО «ГеоКапитал» приобрело АО «Кузнецкинвестстрой», которое ведет добычу угля на участках Корчакольский и Корчакольский Глубокий в Кемеровской области. Это следует из пояснений к отчетности «Кузнецкинвестстроя» за 2025 год. «Кузнецкинвестстрой» ранее принадлежал итальянской Coeclerici, а в 2024 году был продан АО «Лучшее решение». Последнее также приобрело угледобывающие предприятия «Шахтоуправление "Обуховская"» и «Донской антрацит». «Лучшее решение» планировало реализовать угольные активы в 2025–2026 годах.

«ГеоКапитал» учрежден в Москве в октябре 2025 года. Акционеры не раскрываются. Гендиректор компании Максим Субботин, согласно LinkedIn, с 2024 года возглавляет юридический департамент УК «Сибантрацит», в том числе занимаясь сделками M&A. В «Сибантраците», «Кузнецкинвестстрое» и «Лучшем решении» “Ъ” не ответили.

«Кузнецкинвестстрой» входил в состав Coeclerici в 2008–2024 годах. Итальянская группа стала первой и единственной западной компанией, которая приобрела угольный актив в России.

«Кузнецкинвестстрой» добывает уголь марки Т, который применяется как пылеугольное топливо (PCI) в металлургии, а также уголь марки КС (коксовый слабоспекающийся), сказано на сайте компании. Запасы — 112 млн тонн, говорится в презентации Coeclerici за 2023 год. В 2022 году компания произвела 1,3 млн тонн угля, в 2023 году — 1,09 млн тонн. Данные за 2024–2025 годы не раскрывались.

По итогам 2025 года выручка «Кузнецкинвестстроя» снизилась на 45,5%, до 7,73 млрд руб., чистый убыток составил 1,45 млрд руб. против убытка в размере 1,91 млрд руб. годом ранее. Как сказано в отчетности компании, убыток получен из-за падения экспортных цен на уголь и увеличения расходов на доставку в порты, перевалку и погрузку. «Кузнецкинвестстрой» принял ряд мер для снижения затрат и повышения производительности, что привело к снижению себестоимости добычи в 2025 году на 16,7% год к году, до 3,08 тыс. руб. на тонну. В 2026 году компания планирует увеличить добычу до 2,1 млн тонн, сказано в отчетности.

440 миллионов тонн составила добыча угля в России в 2025 году, по данным вице-премьера Александра Новака.

Из отчетности «Кузнецкинвестстроя» следует, что с «ГеоКапиталом» были заключены договоры уступки прав требований на общую сумму 2,15 млрд руб. на конец 2025 года. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что актив продан за долг, учитывая сложную ситуацию в угольной отрасли. По его словам, стоимость «Кузнецкинвестстроя» при текущей слабой экономике вряд ли может превысить 1,5 млрд руб. По мнению Максима Шапошникова, инвестору может быть интересна марка Т, которая добывается на Корчакольском, а также пул покупателей, которые знают этот уголь.

Пока ситуация в угольной отрасли остается сложной.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, в январе—феврале предприятия региона сократили добычу на 6,3% год к году, до 31,5 млн тонн. Погрузки кузбасского угля на экспорт в наиболее рентабельном восточном направлении остались на прошлогоднем уровне — около 4,6 млн тонн, на юг — выросли на 27,2%, до 1,4 млн тонн, на северо-запад — сократились на 27,6%, до 1,9 млн тонн. Угольная компания «Распадская» сообщала в последнем отчете, что, несмотря на кратковременный рост цен на уголь на зарубежных рынках, устойчивых фундаментальных предпосылок для значимого улучшения конъюнктуры на начало 2026 года не наблюдается.

Замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов в интервью «Эксперту» говорил, что восстановление цен на уголь ожидается не раньше конца 2026 — начала 2027 года. «В соответствии со стресс-сценарием, предусматривающим сохранение текущей негативной конъюнктуры, к концу этого года сальдированный убыток отрасли вырастет в 1,5 раза»,— рассказывал он. На 2025 год Минэнерго прогнозировало сальдированный убыток угольной отрасли в размере 360 млрд руб. Согласно Росстату, показатель составил 408 млрд руб. против убытка в размере 112,6 млрд руб. годом ранее.

Анатолий Костырев