Как выяснил “Ъ”, авиакомпания Nordwind не выполнила условия субсидии на рейсы из Москвы в Пхеньян: из резервного фонда правительства РФ перевозчик в 2025 году получил 40 млн руб. из предусмотренных 120 млн руб. По данным туроператоров, подавляющая часть туристов летали в КНДР из Владивостока рейсами Air Koryo. Аналитики отмечают, что, несмотря на низкий спрос, Nordwind продолжит перелеты в КНДР в 2026 году в дипломатических целях даже без пассажиров.

Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») получила 40,8 млн руб. субсидии за прямые рейсы между Пхеньяном и Москвой, следует из ее отчетности за 2025 год. Это подтверждается суммой соглашения на портале «Электронного бюджета». Размер субсидии оказался в три раза меньше, чем выделенные правительством в сентябре 2025 года на эти цели 124,4 млн руб. из резервного фонда.

По условиям субсидии перевозчик должен был выполнить десять прямых рейсов в одном направлении с июля по ноябрь 2025 года. По подсчетам “Ъ”, за этот период выполнено пять рейсов. На сегодня, согласно Flightradar24, Nordwind выполнила девять рейсов, последний — 24 марта. Следующий перелет запланирован на 21 апреля. В Росавиации “Ъ” не ответили, в Nordwind воздержались от комментариев.

Nordwind — бывшая чартерная компания, основанная Рамазаном Акпынаром, владевшим также Pegas Touristik. С весны 2023 года 100% авиакомпании и аффилированного с ней «Икара» (ранее Pegas Fly) принадлежит супруге бизнесмена Каринэ Букрей. В 2022 году Nordwind потеряла более трети своего парка из-за арестов самолетов за рубежом, сейчас у перевозчика 27 бортов. Авиакомпания перевозит 88% пассажиров внутри РФ и получает субсидии за региональные перевозки: более 1 млрд руб. в 2024–2025 годах, согласно РСБУ. По итогам 2025 года перевезла 4,5 млн человек (рост почти на 2% к 2024 году), став седьмой авиакомпанией РФ по объему пассажиропотока. В феврале на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым гендиректор Nordwind Игорь Швецов сообщил, что перевозчик продолжит в 2026 году рейсы в КНДР, Турцию, Индию, Вьетнам и Таиланд. Чистая прибыль составила в 2025 году 18,3 млрд руб. при выручке 66 млрд руб.

Как писал “Ъ”, авиавласти предложили российским авиакомпаниям начать летать в КНДР еще в конце 2023 года, после того как в августе того же года было возобновлено прямое авиасообщение. Рейсы через Владивосток выполняет национальный перевозчик КНДР Air Koryo, в чьем парке девять самолетов советской и российской сборки возрастом от 44 до 11 лет. Купить билеты можно только в рамках тура через аккредитованные в КНДР российские турагентства. В июле 2025 года Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в столицу КНДР с разрешенной частотой два рейса в неделю. Регулятор анонсировал, что полеты будут выполняться с частотой раз в месяц «для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов».

Но привлечь туристов, по оценкам “Ъ”, авиакомпании так и не удалось, а общее количество перевезенных пассажиров дипломатических рейсов, говорят собеседники “Ъ” в отрасли, остается незначительным.

По данным погранслужбы РФ, за 2025 год россияне совершили 9,9 тыс. поездок в КНДР, из которых 6,4 тыс. авиатранспортом и 3,5 тыс. железной дорогой. С туристическими целями совершено чуть более 5 тыс. поездок, более 1,1 тыс.— с деловыми. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что по итогам 2025 года в сообщении с КНДР было перевезено туда-обратно 11,4 тыс. пассажиров. В том числе около 800 человек — туристическим поездом «В Корею». В статистике монополии учитываются в том числе иностранные пассажиры.

Из 5 тыс. туристов почти 4 тыс. в Пхеньян перевезла через Владивосток рейсами Air Koryo компания «Восток Интур». Как рассказали “Ъ” в компании, еще около 1 тыс. человек доставлено железнодорожным транспортом. Стоимость тура с перелетом начинается от 90 тыс. руб., поездом — от 40 тыс. руб. на три дня по системе «все включено».

«Восток Интур» — крупнейшее из пяти российских турагентств, аккредитованных в КНДР, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко. Он подтвердил, что «Восток Интур» перевез в КНДР в 2025 году 4 тыс. туристов рейсами Air Koryo, еще около 1 тыс. человек пришлось на другие турагентства. «Это связано со спецификой направления, когда весь туристический трафик идет через Владивосток»,— поясняет господин Осауленко. По его словам, в 2025 году к числу аккредитованных агентств добавилась компания из Хабаровска «Портал сезонов». «Некоторое расширение взаимодействия мы наблюдаем, но увеличение списка агентств происходит точечно и выборочно»,— добавил он.

При попытке приобрести билет в Пхеньян на рейс Nordwind 29 мая на сайте при наличии девяти билетов вместо окна оплаты всплыло уведомление о том, что свободных мест не осталось. В колл-центре авиакомпании предложили обращаться в Pegas Touristik, сотрудник которого сообщил, что расчет стоимости тура в КНДР будет предоставлен только при невозвратной предоплате в 20 тыс. руб., которая будет учтена в цене. При этом возвратом в Москву через Владивосток будет заниматься аккредитованное агентство, так как обратный рейс Nordwind выполняет на следующий же день после прилета. Pegas Touristik аккредитации в КНДР не имеет.

По информации близкого к Nordwind источника “Ъ”, туристов на рейсах перевозчика «фактически не было».

На вопрос, бывают ли на рейсах свободные места, собеседник “Ъ” ответил: «Бывают занятые места». Вместе с тем, по его словам, «наличие прямого регулярного сообщения категорически важно для развития отношений между странами». Помимо дипломатов, по его данным, перевозчик также «предоставляет возможность для перевозки специалистов в сфере энергетики, IT и других», а также грузов в обоих направлениях.

Первые два рейса Nordwind выполнила на 440-местных Boeing 777, все последующие — на 358-местном Airbus 330. По оценке двух собеседников в авиаотрасли, себестоимость перелета туда и обратно на дальнемагистральном самолете для Nordwind составляет от 30–35 млн руб. Таким образом, полученной в 2025 году субсидии хватило на покрытие затрат на один рейс. Тем не менее, по мнению собеседников “Ъ”, авиакомпания продолжит рейсы в Пхеньян в 2026 году даже без продления субсидий «при наличии государственной необходимости».

В раскатку корейских туров из Москвы в массовое направление ни один из собеседников “Ъ” в туротрасли не верит: «Слишком долгий перелет для слишком специфического отдыха».

Ключевой фактор для развития любого турпотока — транспортная доступность и наличие хотя бы двух рейсов в неделю, соглашается председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин. Пока туры в Пхеньян, по его словам, остаются нишевым и индивидуальным продуктом для ближайших к КНДР регионов. Запросы от туристов из Москвы поступают, но носят точечный характер, говорит он, добавляя, что ситуация вряд ли изменится, пока компания не увеличит количество рейсов и не начнет заниматься их продвижением.

