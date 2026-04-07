Московский ресторан собрал 530 тыс. рублей на помощь пострадавшим в Дагестане

Московский ресторан горской кухни «Сунжа» собрал 530 тыс. руб. для пострадавших от наводнения в Дагестане. Все полученные средства от продаж 6 апреля будут направлены в благотворительный фонд.

«6 апреля — день милосердия в ресторане. Вся выручка, каждый рубль, полученный в этот день, будет направлен в благотворительный фонд Дагестана на помощь пострадавшим людям и животным»,— указано в сообщении ресторана в соцсетях.

В конце марта на Дагестан обрушились сильные дожди, размывшие берега рек и повредившие объекты инфраструктуры. Ситуация обострилась 4–5 апреля после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что привело к затоплению жилых домов, энергообъектов и разрушению мостов в нескольких районах региона.

