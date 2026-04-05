Судно с пшеницей затонуло в Азовском море, один человек погиб

Сухогруз типа «Волго-Балт», перевозивший пшеницу, затонул в акватории Азовского моря у побережья Херсонской области. В результате происшествия один член экипажа погиб, еще два моряка числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Владимир Сальдо Фото: Владимир Сальдо Следующая фотография 1 / 2 Фото: Владимир Сальдо Фото: Владимир Сальдо

«В акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа "Волго-Балт", следовавшее с грузом пшеницы. <...> На берегу обнаружены девять членов экипажа, граждане РФ. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным»,— написал глава региона.

По словам господина Сальдо, экипаж самостоятельно покинул борт судна до его полного затопления. Причины крушения устанавливаются, на месте работают следователи. Губернатор добавил, что морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Первыми на берегу пострадавших встретили местные жители, которые помогли экипажу до прибытия экстренных служб.

Наталья Решетняк