Главные новости за 31 марта. Новороссийск

Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта выросла на 5,4% по итогам 2025 года и составила 40,7 млрд руб.

В Кабардинке установят памятный знак героям СВО за 17,4 млн руб.

Сотрудники УФСБ Краснодарского края задержали жителя Анапы, который планировал теракт на трансформаторной подстанции по заказу Украины.

Администрация Новороссийска утвердила схему размещения нестационарных торговых объектов на муниципальных участках земли.

На дороге между Новороссийском и Геленджиком введут реверсивное движение на два месяца с 1 апреля в связи с ремонтными работами.

На развитие транспортной инфраструктуры Новороссийска до 2028 года выделят более 3 млрд руб. Мэрия утвердила соответствующую муниципальную программу.

Средняя цена квартиры в Новороссийске увеличилась на 32%, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-девелопера «Эволюция».

Дорогу на улице Малахитовая в Геленджике отремонтируют за 11 млн руб. Деньги выделяются из городского бюджета курорта, свидетельствует тендер в ЕИС «Закупки».