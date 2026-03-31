На развитие транспортной системы Новороссийска выделят 3,467 млрд рублей

Власти Новороссийска внесли изменения в утвержденный план развития транспортной системы города в 2026-2028 годах. Согласно паспорту муниципальной программы, в реализацию вложат 3,467 млрд руб. На 2026 год запланировано финансирование в размере 1,231 млрд руб., 30 млн из которых — это средства краевого бюджета.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2027 году на развитие транспортной системы планируют потратить 1,117 млрд из муниципального бюджета Новороссийска, такая же сумма заложена в план на 2028 год. Среди основных задач муниципальной программы выделили создание условий для бесперебойного функционирования городского транспорта, увеличение количества перевозок на муниципальных и пригородных маршрутах, а также обеспечение безопасности дорожного движения.

При реализации программы мэрия Новороссийска намерена добиться увеличения доли удовлетворенности населения качеством пассажирских перевозок с 31 до 37% к 2028 году и уменьшить количество ДТП со смертельным исходом. В целях мониторинга удовлетворенности населения опросы граждан будут проводиться раз в год в течение действия муниципальной программы. В период с 2026 по 2028 годы в Новороссийске планируется закупить 30 троллейбусов, по 18 светодиодных табло и транспортных автоинформаторов, а также девять транспортных радиоинформаторов.

В план на 2026 год внесли выполнение проектно-изыскательских работ по строительству дороги на улице Славы в станице Раевской и на улице Шевченко, а также по реконструкции улиц Шоссейная и Котанова. В 2027 году предусмотрены изыскания по реконструкции путепровода и моста на улице Магистральная, по строительству дороги на улице Степная в Натухаевской, а также по капитальному ремонту путепровода по улице 2-я Железнодорожная петля. На 2028 год утверждено начало проектно-изыскательских работ в рамках второго и третьего этапов строительства дороги «Южный обход», изыскания должны будут выполнить по строительству подъездных путей к общеобразовательной школе на 1,1 тыс. мест в районе улицы Почтовая в Раевской.

Кристина Мельникова