В Новороссийске утвердили 66 точек продажи кваса и 39 киосков с едой

Администрация Новороссийска утвердила схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках в муниципальной собственности. Постановление, подписанное и.о. главы города Эльвирой Кальченко, опубликовано на сайте мэрии.

Согласно утвержденной схеме размещения торговых объектов, на участках, находящихся в муниципальной собственности, будут функционировать 66 точек продажи кваса. Они будут осуществлять деятельность в разных районах города в период с 1 мая по 30 сентября. Наибольшее количество точек реализации кваса утверждено в Центральном районе — 22 специальных установки.

В схему внесли 15 сезонных точек реализации бахчевых культур, работающих с 1 июля по 30 сентября, а также 24 установки по продаже напитков и мороженого, часть из которых оказывает услуги на постоянной основе, в том числе и вне сезона.

На участках, находящихся в собственности муниципалитета, утверждено нахождение 43 палаток по продаже овощей и фруктов, десять киосков с сувенирами и 15 киосков с реализацией печатной продукции. Согласно схеме, в Новороссийске также могут осуществлять деятельность 39 точек производства продуктов питания и 16 вендинговых автоматов с питьевой водой.

Кристина Мельникова