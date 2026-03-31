В Геленджике отремонтируют дорогу за 11 млн рублей

На капитальный ремонт дороги по улице Малахитовая в Геленджике из муниципального бюджета выделили 15,7 млн руб. согласно тендеру, опубликованному в единой информационной системе «Закупки». В протоколе подведения итогов определения подрядчика указывается, что победителем аукциона стала компания, предложившая провести работы за 11,1 млн руб.

Заказчиком на проведение капитального ремонта улицы Малахитовой является управление жилищно-коммунального хозяйства Геленджика. Согласно приложенному техническому заданию, подрядчик должен будет выполнить работы в течение 35 дней с момента заключения контракта. Протяженность ремонтируемого участка составляет 430 м.п.

Как указано в ведомости объемов работ, в рамках капитального ремонта дороги планируется замена колодцев, установка опорных плит и дорожных знаков, устройство бортовых камней и пешеходного перильного ограждения, переукладка тротуара и асфальтобетонного покрытия.

Исполнитель обязуется осуществлять входной контроль строительных материалов до начала производства работ и операционный контроль выполняемых работ, проводить лабораторные испытания на каждый вид применяемого материала в полном объеме в соответствии с требованиями действующих нормативов. К производству работ по капитальному ремонту в рамках технического задания разрешается приступить после полного обустройства участка всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения.

Кристина Мельникова