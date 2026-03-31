Чистая прибыль НМТП увеличилась до 40,7 млрд рублей в 2025 году

По итогам 2025 года чистая прибыль ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) по РСБУ выросла на 5,4% по сравнению с 2024 годом, составив 40,78 млрд руб. Об этом свидетельствует отчет о финансовых результатах компании, опубликованный 30 марта.

Выручка морского торгового порта Новороссийска в 2025 году достигла 37,34 млрд руб. с себестоимостью продаж 14,73 млрд руб. В 2024 году выручка была примерно на 11% ниже — 33,62 млрд руб. Валовая прибыль достигла показателя 22,60 млрд руб., а прибыль от продаж — 20,35 млрд руб.

За 12 месяцев 2025 года НМТП получил более 19 млрд руб. в качестве доходов от участия в других организациях. Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения составила 47,35 млрд руб., а с учетом налогов совокупный финансовый результат компании оценен в 40,78 млрд. В прошлом отчетном периоде 2024 года чистая прибыль составляла 38,67 млрд руб.

Согласно отчету бухгалтерского баланса, объем долгосрочных обязательств НМТП за год увеличился с 9,6 млрд руб. до 10,04 млрд руб. По краткосрочным обязательствам общая сумма достигла 5,29 млрд руб. В конце 2024 года объем достигал 4,41 млрд руб.

София Моисеенко