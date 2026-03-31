Средняя цена квартиры в Новороссийске увеличилась на 32%

Средняя стоимость одной квартиры или апартаментов в Новороссийске за год выросла с 10,5 до 13,9 млн руб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на девелоперскую компанию «Эволюция», город стал лидером по росту цен на объекты недвижимости.

Эксперты утверждают, что общий рост цен на недвижимость в Новороссийске составил 23,5%. При этом, на территории муниципалитета наблюдается снижение количества лотов на рынке жилья. По данным за февраль 2026 года, показатель снижения составил 5,8%. За год резкий спад экспозиции зафиксировали в Геленджике, где количество лотов сократилось на 44% (с 25 до 14).

На территории Геленджика установлен наименьшей показатель средней цены квадратного метра недвижимости в марте 2026 года. Она составила 168,8 тыс. руб. Еще ниже стоимость 1 кв. м в дагестанском Дербенте — 167,2 тыс. руб., а бессменным лидером по максимальной цене остается Сочи, где 1 кв. м жилья стоит в среднем 686,2 тыс. руб.

По данным аналитиков, в перечень наиболее привлекательных курортных локаций для инвестиций в жилье вошел Мариуполь. Рост количества продаж за год составил 424,4%, в марте текущего года количество лотов под продажу превысило 2,2 тыс.

Кристина Мельникова