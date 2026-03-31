На дороге между Новороссийском и Геленджиком введут реверсивное движение

С 1 апреля на участке дороги между Новороссийском и Геленджиком будет введено реверсивное движение в связи с производством дорожных работ. Ремонт будет вестись в течение двух месяцев, сообщает ГК «Автодор».

Фото: Алексей Сазантович, Коммерсантъ

Дорожные работы будут выполняться на участке км 1531 — 1536 трассы М-4 «Дон», на перевальном отрезке в районе Геленджика. Реверсивное движение организуют в обоих направлениях до 6 июня 2026 года. На участке дороги вводится временная схема организации движения со светофорным регулированием по 300-500 м.

В ходе дорожных работ подрядчики произведут ремонт дорожного покрытия, восстановят бортовые камни и обустроят железобетонное ограждение. Водителей призвали учитывать сведения при планировании поездок.

София Моисеенко