Памятник участникам СВО за 17,4 млн рублей установят в Кабардинке

Администрация Геленджика выделила 17,4 млн руб. на устройство памятного знака участникам специальной военной операции в Кабардинке, соответствующий тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки».

Скульптуру в честь участников СВО планируют установить на участке с кадастровым номером 23:40:0202002:682, он расположен в рекреационной зоне на набережной Кабардинки. Согласно описанию объекта закупки, композиция должна состоять из трех отдельно стоящих фигур: военнослужащего в полной экипировке, девочки с букетом цветов и кошки, расположенной между фигурами. В документации указывается, что скульптурную группу необходимо выполнить в реалистичной манере с высокой степенью проработки — лепестки цветов, ткань формы и элементы бронезащиты должны быть детализированными.

Высота памятного знака будет составлять 2,2 м в соответствии с фигурой военнослужащего. Скульптура девочки будет составлять 1,5 м, остальные размеры, указанные в описании объекта закупки, являются оценочными и требуют уточнения по рабочим чертежам или 3D-модели.

Скульптуру изготовят из латуни в составе с медью, свинцом и цинком. Внутри отливки предусмотрен силовой каркас из нержавеющей стали, а облицовку должны будут выполнить из натурального гранита. Вес скульптурной композиции, согласно учтенной документации, составит 400 кг. На памятном знаке участникам СВО также планируется обустроить архитектурную подсветку, встраиваемую в пол.

В рамках контракта подрядчик обязуется выполнить работу в течение 122 рабочих дней с момента заключения соглашения.

Кристина Мельникова