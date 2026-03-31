Сотрудники УФСБ задержали жителя Анапы, планировавшего теракт по заказу Украины
Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали 21-летнего жителя Анапы, являющегося сторонником проукраинской террористической организации. По данным ведомства, молодой человек планировал совершить теракт на объекте критически важной инфраструктуры региона.
УФСБ установило, что в январе 2026 года анапчанин установил контакт с представителем украинской стороны в мессенджере «Телеграм». По указанию куратора житель города планировал поджог трансформаторной подстанции, за это ему пообещали денежное вознаграждение. По данным УФСБ Краснодарского края, подстанция обеспечивает электроэнергией военные объекты, санаторно-курортные учреждения и частные дома Анапы.
Молодой человек купил зажигательную смесь и хранил ее по месту жительства. Преступную деятельность он не довел до конца в связи с задержанием сотрудниками федеральной службы безопасности.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В настоящее время он заключен под стражу. В рамках вменяемой статьи жителю Анапы может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. По уголовному делу проводятся следственные действия.