Яроблдума поддержала выделение 2 млрд «Ярдормосту» и «Яроблводоканалу»

Ярославская областная дума поддержала выделение из областного бюджета 2 млрд руб. в качестве финансовой поддержки АО «Ярдормост» и ГП «Ярославский областной водоканал». Решение было принято на заседании облдумы 31 марта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что накануне проект закона о внесении изменений в областной бюджет внес губернатор Михаил Евраев. Изменения, среди прочего, предполагали выделение двум предприятиям по 1 млрд руб.

Как пояснили в правительстве области, средства «Ярославский областной водоканал» направит на решение проблем, связанных с ранее присоединенными муниципальными объектами ЖКХ. Деньги «Ярдормосту» нужны для финансового оздоровления, которое ведется с 2025 года, сообщили в областном правительстве. При этом депутаты областной думы попросили представить программу повышения эффективности работы организаций. Вопрос выделения средств в таком объеме председатель профильного комитета Александр Гончаров назвал сложным.

«С одной стороны, в критических ситуациях мы должны поддерживать социально значимые предприятия, влияющие на сотни тысяч жителей, с другой — такая помощь не должны быть системной, она должна быть разовой. Так как это большие деньги для бюджета. А затем должен заработать механизм повышения эффективности работы этих предприятий»,— цитирует господина Гончарова областная дума.

Закон о корректировке бюджета региона на 2026 год был поддержан депутатами. Доходы увеличили на 2 млрд руб. до 160,7 млрд руб. Расходы также увеличили на 2 млрд руб., они достигли 162,7 млрд руб. Это уже вторая корректировка бюджета с начала 2026 года.

Алла Чижова