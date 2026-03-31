Эксперт: похоронный бизнес на Кубани на 70–80% относится к теневой экономике

Сфера похоронного дела в Краснодарском крае, а также в России в целом процентов на 70–80 относится к теневому сектору экономики. Об этом в интервью «Review. Юг России» рассказал генеральный директор краснодарского похоронного бюро «Свет» Евгений Полянский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«Я разговаривал с представителями власти, они все это подтверждают, понимают, но не знают, как с этим бороться. Похоронный бизнес пришел к нам из девяностых и до сих пор никак не развивается. Если мы возьмем, к примеру, ресторанный, гостиничный или медицинский бизнес, то в сравнении с девяностыми годами сейчас — это небо и земля. Во многих сферах мы сегодня опережаем западные стандарты, задаем новые тенденции. Но если мы посмотрим на сферу похоронного дела, то как в девяностых годах хоронили людей, так хоронят и сейчас. Мало что поменялось»,— говорит господин Полянский.

Он также рассказал, что участники рынка ритуальных услуг сегодня работают по федеральному закону №8-ФЗ 1996 года «О погребении и похоронном деле». Этот документ, по словам собеседника издания, морально устарел.

«Вся нормативная база, касающаяся похоронного дела, ограничивается муниципалитетами, нет никакой вертикали власти. Кроме того, замечу, сфера похоронного дела относится к ведомству Минстроя. С одной стороны: где Минстрой, а где похоронная отрасль? С другой — до 2017 года сфера похоронного дела вообще ни к кому не относилась и все ограничивалось управлением уровня муниципалитета»,— говорит Евгений Полянский.

Также он рассказал, что «входной билет» в похоронный бизнес в России стоит порядка 50 млн руб. инвестиций. Оборот похоронного рынка в Краснодаре, по словам эксперта, составляет порядка 2,2 млрд руб. в год.

«Мы проводили исследование. Смертность по городу Краснодару за последние два года выросла — в среднем умирает где-то 50–60 человек в день. Среднестатистические похороны обходятся в пределах 95 тыс. руб. То есть в месяц оборот составляет порядка 200 млн руб., или 2,2 млрд руб. в год. Это что касается Краснодара с его агломерацией. Но, опять же, мы говорим о теневой экономике»,— рассказал господин Полянский.

Что касается игроков на этом рынке, то, по словам гендиректора похоронного бюро, на сегодняшний день в Краснодаре заявлено 32 компании, но активных участников — порядка 12–15 организаций, «которые постоянно на слуху и которые борются за выживание».

Дмитрий Михеенко