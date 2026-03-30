Суд пересмотрит спор между Морспасслужбой, владельцами затонувших танкеров и страховщиками

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа пересмотрел подход к распределению ответственности по делу о затонувших в Керченском проливе танкерах, вернув на новое рассмотрение спор между Морспасслужбой, судовладельцами и страховщиками. Об этом сообщает «Ъ».

Как следует из материалов дела, кассационная инстанция 17 марта отменила решения Арбитражного суда Краснодарского края, которыми ранее были удовлетворены требования спасательной службы о взыскании расходов на ликвидацию разлива мазута, а также отказано в формировании фонда ограничения ответственности с участием международного компенсационного механизма. Судебные акты были опубликованы 29 марта в картотеке арбитражных дел.

Речь идет о претензиях к компаниям «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг», чьи танкеры затонули в декабре 2024 года, вызвав разлив мазута. Морспасслужба настаивала на возмещении затрат, понесенных в ходе аварийно-спасательных работ. Первая инстанция частично поддержала требования, взыскав с судовладельцев 404 млн руб. Однако кассация сочла, что произведенный расчет не в полной мере соответствует требованиям законодательства: в частности, в состав подлежащих компенсации расходов были включены позиции, не подпадающие под возмещение, такие как заработная плата сотрудников.

Одновременно окружной суд признал необоснованным отказ в создании фонда ограничения ответственности в размере 1 млрд руб., на котором настаивали страховщики — ВСК и «Абсолют Страхование» — при участии Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью (IOPC Funds). Ранее суд первой инстанции исходил из положений Кодекса торгового мореплавания, согласно которым судовладелец утрачивает право на ограничение ответственности, если авария произошла по его вине.

Кассационная инстанция, однако, указала, что данная норма не может автоматически распространяться на страховщиков, чье право на ограничение ответственности подлежит самостоятельной оценке. Тем самым суд фактически допустил возможность формирования компенсационного фонда, несмотря на потенциальную вину судовладельцев.

С учетом выявленных нарушений дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края, которому предстоит заново оценить состав подлежащих возмещению расходов, а также правомерность применения механизма ограничения ответственности в отношении страховых компаний.