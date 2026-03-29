Страховщики доказывают право на ограничение ответственности при кораблекрушении

«Ъ» стали известны подробности судебного спора между Морспасслужбой и компаниями «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг» с участием страховщиков ВСК и «Абсолют Страхования». Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в Краснодаре 17 марта отменил решения Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании компенсаций в пользу Морспасслужбы и об отказе в создании фонда ограничения ответственности с участием Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью (IOPC Funds, Лондон). Оба судебных акта 29 марта опубликованы в картотеке арбитражных дел.

«Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг» — владельцы танкеров, затонувших в Керченском проливе с грузом мазута в декабре 2024 года. Морспасслужба требовала компенсировать свои расходы на ликвидацию разлива мазута. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с судовладельцев 404 млн руб. Кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение, указав на неточный расчет. Спасательная служба не имела права требовать компенсации некоторых видов расходов, например заработной платы сотрудников, решил суд.

Отказ страховым компаниям в создании фонда ограничения ответственности на сумму 1 млрд руб. также отменен. Первая инстанция сослалась на норму Кодекса торгового мореплавания (КТМ) о том, что судовладелец теряет право на ограничение финансовой ответственности за ликвидацию экологической катастрофы, если происшествие случилось по его вине. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа указал на то, что указанная норма КТМ не ограничивает право на ограничение ответственности страховых компаний.

Спор по иску Морспасслужбы к компаниям «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг» будет заново рассмотрен Арбитражным судом Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар