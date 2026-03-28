В Ярославской области снят режим опасности БПЛА после ночной атаки

В Ярославской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Режим был объявлен в ночь на 28 марта. Как сообщил губернатор, регион атаковали более 30 беспилотников, погиб ребенок, есть пострадавшие. Повреждения получили жилые дома и торговый объект.

Сообщение об отмене опасности появилось в 8:57 в Telegram-канале губернатора.

Ограничения в ярославском аэропорту сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 10:50 28 марта. Они были введены в 00:56.