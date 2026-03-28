В Ярославской области в результате атаки БПЛА погиб ребенок, повреждены дома

В Ярославской области в ночь на 28 марта в результате атаки беспилотных летательных аппаратов погиб ребенок, есть раненые. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в MAX.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— сообщил Михаил Евраев.

Как уточнили в прокуратуре Ярославской области, «повреждены частные жилые дома, есть погибшая и пострадавшие». По словам Михаила Евраева, всего в регионе было сбито более 30 БПЛА. Повреждения получили несколько жилых домов и объект торговли. Губернатор выразил соболезнования пострадавшим.

«Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме»,— написал Михаил Евраев.

Региональная прокуратура взяла на контроль оказание пострадавшим всесторонней помощи. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам»,— добавили в прокуратуре Ярославской области, где организована горячая линия для пострадавших.

Власти сообщили, что на территории региона могут находиться фрагменты сбитых БПЛА, которые представляют опасность для жителей. При их обнаружении необходимо сообщить о находке по телефону 112. Минобороны и силовые ведомства продолжают работу.

Антон Голицын