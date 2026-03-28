В Ярославской области объявлена беспилотная опасность и закрыт аэропорт

В Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в MAX в 1:49 28 марта.

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала Беспилотная опасность»,— написал губернатор.

Как сообщила Росавиация в 0:56, закрыт для полетов аэропорт Туношна. Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие, покинуть открытые участки при нахождении на улице и отойти от окон на безопасное расстояние дома.

Правительство Ярославской области напомнило о запрете на распространение неофициальной информации об атаках БПЛА, работе ПВО и размещении военнослужащих.

«Публикация запрещенных материалов повлечет наложение штрафов на граждан, должностных и юридических лиц. Целью действующих мер является обеспечение общественной безопасности на территории Ярославской области, для охраны военнослужащих и объектов критической инфраструктуры»,— сообщили в правительстве региона.