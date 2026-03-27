Отельеры Кубани рассказали о росте доли отечественных товаров в индустрии

Курортная отрасль Краснодарского края ускоряет переход на продукцию отечественного производства: в санаториях, гостиницах и отелях региона фиксируется устойчивый рост доли российских поставщиков. Участники рынка в беседе с «Ъ-Кубань» отмечают, что если сегмент текстиля и сопутствующих товаров уже практически не вызывает затруднений, то поиск качественной посуды и профессионального ресторанного инвентаря среди локальных производителей по-прежнему остается проблемой.

В последние годы импортозамещение стало для индустрии гостеприимства вынужденной стратегией, связанной с перестройкой цепочек поставок и отказом от привычных зарубежных брендов. Как поясняет сооснователь и председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов, оценить точную долю российских поставщиков в структуре закупок крайне затруднительно из-за масштабов и фрагментированности этого рынка. По его словам, даже небольшой отель взаимодействует в течение года со 170–180 контрагентами, тогда как у крупных санаториев и курортных комплексов их число может достигать 500–600.

Господин Богданов отмечает, что тенденция к росту присутствия отечественной продукции является устойчивой, однако полностью вытеснить импорт пока не удалось. На отдельных направлениях сохраняется значительная доля иностранных поставщиков, включая компании из Китая, Турции и ряда европейских стран. При этом эксперты подчеркивают, что продукция локальных производителей постепенно перестает восприниматься как вынужденная альтернатива и все чаще рассматривается как конкурентное преимущество, в том числе за счет гибкости поставок и адаптации к требованиям рынка.

Региональные власти, в свою очередь, усиливают меры по продвижению продукции местной промышленности в туристическом секторе. В краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия указывают, что одним из ключевых инструментов остаются отраслевые выставки, на которых формируются прямые контакты между производителями и представителями гостиничного бизнеса. В 2026 году в регионе уже прошли профильные мероприятия, посвященные строительным и отделочным материалам, а также индустрии курортного бизнеса. В ближайшие месяцы ожидается проведение выставок, ориентированных на мебельное производство и сегмент HoReCa, а осенью — специализированной недели гостиничного бизнеса.

В ведомстве уточняют, что для участия в этих мероприятиях формируются делегации из представителей санаторно-курортного и гостиничного комплекса, что, по замыслу организаторов, должно ускорить интеграцию региональных производителей в цепочки снабжения отрасли. Участники рынка рассчитывают, что расширение таких контактов позволит частично закрыть сохраняющиеся дефициты, прежде всего в сегменте профессионального оборудования и инвентаря, и снизить зависимость от импортных поставок без ущерба для качества сервиса.

Вячеслав Рыжков