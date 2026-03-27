В ближайшие годы на Кубани выполнят реконструкцию или реновацию 17 отелей

Рынок курортной недвижимости Краснодарского края ускоряет обновление советского наследия: в 2025 году в регионе реконструированы 23 средства размещения, а в 2026–2028 годах планируется модернизация еще 17 объектов. По данным краевого министерства курортов, предоставленным «Ъ-Кубань», инвесторы последовательно выкупают пансионаты, гостиницы и санатории прошлых десятилетий, трансформируя их в современные комплексы с расширенной инфраструктурой и более высокой категорией. Участники рынка объясняют интерес к таким активам прежде всего их расположением: значительная часть объектов занимает прибрежные и иные дефицитные с точки зрения застройки территории, что повышает их инвестиционную привлекательность.

В числе показательных проектов в ведомстве называют развитие сочинского санатория «Волна». Проект предусматривает реконструкцию существующих корпусов и строительство нового здания категории «четыре звезды» на 286 номеров, а также создание спа-комплекса с открытым и крытым бассейнами и фитнес-центра. Общий объем инвестиций превышает 14,5 млрд руб., завершение работ намечено на 2026 год. В министерстве подчеркивают, что речь идет не только о модернизации номерного фонда, но и о сохранении объекта культурного наследия с его адаптацией под современные стандарты размещения.

Еще один крупный проект реализуется на базе гостиницы «Приморская» в Сочи. Инвестор восстанавливает историческое здание и одновременно возводит два новых 28-этажных корпуса категорий «четыре-пять звезд», а также планирует обустройство многоуровневого подземного паркинга. Объем вложений оценивается в 29,9 млрд руб., срок реализации — до 2026 года, проектный номерной фонд составит 652 номера. Участники рынка отмечают, что подобные проекты позволяют существенно нарастить емкость курортов без освоения новых территорий.

Тенденция реновации, по оценкам операторов, распространяется не только на Сочи, но и на другие курортные зоны региона. В Туапсинском районе, включая Небуг, до 60% объектов размещения советской и постсоветской постройки уже прошли модернизацию либо находятся на разных стадиях обновления, говорит начальник службы приема и размещения «Молния Ямал» Анна Патракова. По ее словам, исторически в крае сформировался значительный фонд ведомственных санаториев, пансионатов и детских лагерей, который в последние годы активно консолидируется частными инвесторами и переформатируется в современные курортные комплексы.

Эксперты считают, что в условиях ограниченного предложения свободных земель и растущего внутреннего турпотока именно реновация становится ключевым механизмом развития отрасли. Помимо увеличения номерного фонда, такие проекты позволяют повысить качество инфраструктуры и диверсифицировать туристическое предложение региона, что, в свою очередь, поддерживает рост загрузки и инвестиционную активность на курортах Кубани.

Вячеслав Рыжков