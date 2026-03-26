Шохин: экспортеры в России «не скоро дождутся» доллара по 95 рублей

Экспортеры в России ждут повышения курса доллара до 90–95 руб., заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его мнению, участники рынка этого «не скоро дождутся».

«Для бизнеса более существенно то, что сейчас Минфин перестал продавать валюту, курс начал чуть-чуть ослабевать, экспортеры ждут, когда же 90 будет, 95. Не уверен, что скоро дождутся, но тем не менее бюджетное правило, оно важно и в контексте курса рубля»,— сказал господин Шохин журналистам на съезде РСПП (цитата по «Интерфаксу»).

По оценкам Александра Шохина, экспортеры «теряли достаточно много» из-за высоких логистических расходов в последние месяцы. «Здесь нужно не допустить, видимо, сильных провалов как для экспортеров, так и не допустить инфляционного всплеска за счет, скажем, высокого курса доллара»,— добавил президент РСПП.

На 26 марта курс доллара ЦБ составляет 80,7 руб. Банк России начал его опускать после 20 марта, когда официальный курс валюты достиг 84,8 руб. Внебиржевой курс доллара растет на 1,55%, до 82,3 руб., следует из данных Investing.com. В марте Минфин России приостановил операции по покупке и продаже на валютном рынке из-за планируемого изменения бюджетного правила. Ведомство рассматривает понижение цены отсечения на нефть с $60 до $55 за баррель с 2027 года.