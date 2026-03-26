Потанин сравнил экономику России с «дубом в поле во время грозы»

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин сравнил российскую экономику «с дубом в поле во время грозы». Ветви дерева сгибаются от сильного ветра, но само оно стоит крепко, объяснил смысл сравнения господин Потанин.

«Экономика России, она как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно»,— сказал господин Потанин журналистам на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по ТАСС).

Президент «Норникеля» также отметил, что нынешний скачок цен на товары из-за нестабильности на Ближнем Востоке временный. По его прогнозам, в среднесрочной перспективе все цены будут подчиняться циклическому закону общей инфляции.

В декабре Владимир Потанин назвал 2025 год прорывным для бизнеса. По его словам, такого прогресса в восприятии России «как интересного партнера» на международном рынке еще не было. Он назвал курс рубля адекватным и призвал Банк России продолжать снижать ставку.