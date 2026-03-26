Новак анонсировал совещание по запрету на экспорт бензина 27 марта

Вице-премьер России Александр Новак проведет 27 марта совещание с руководителями нефтяных компаний. По его словам, одной из тем станет повторное введение запрета на экспорт бензина.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы обсудим все вопросы, касающиеся обеспечения внутреннего рынка, с учетом текущей ситуации и прогнозов. Будем рассматривать, в том числе, и вопросы продления запрета, если это понадобится. Сейчас нам нужно оценить баланс, оценить прогнозы, как будет развиваться ситуация»,— сказал вице-премьер журналистам на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по «Интерфаксу»).

Александр Новак указал на необходимость обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами, чтобы цены были стабильными и не превышали уровень инфляции. «Это самый главный приоритет»,— подчеркнул вице-премьер. Он отметил, что мировые цены на нефтепродукты «бьют все рекорды» из-за конфликта на Ближнем Востоке, а на мировых рынках наблюдается дефицит топлива.

Полный запрет на экспорт бензина был введен в России 31 августа 2025 года из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. В конце января 2026-го его сняли. В феврале Александр Новак допустил повторный запрет на экспорт топлива в будущем, но заявил, что пока такой необходимости нет. В Минэнерго не исключили превентивный запрет на экспорт бензина, если баланс спроса и предложения на бензин будет нарушен.