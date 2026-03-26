Силуанов призвал бизнес выходить на IPO и SPO

Министр финансов России Антон Силуанов призвал бизнес подумать о проведении IPO и SPO — первичном и вторичном размещении акций компании на бирже. Он отметил, что выход на финансовый рынок — хороший источник для развития. Об этом господин Силуанов сказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Это (вход на IPO и SPO.— “Ъ”) хороший источник для развития, хороший источник для инвестиций, и есть тоже меры поддержки тем компаниям, которые размещают свои акции на финансовом рынке... И сегодня разместившись, вы получите более высокую капитализацию своей компании в будущем»,— сказал Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

Министр финансов также призвал компании к «расчистке издержек», оптимизации своих расходов и повышению производительности труда. По его словам, такие меры — то, что нужно бизнесу и экономике в целом.

В феврале в Банке России отмечали, что первичные размещения акций в стране традиционно непривлекательны для инвесторов. Средняя доходность первого дня торгов на российском рынке остается отрицательной и составляет -5-6%. В 2025 году в России прошло четыре сделки IPO. Положительную динамику с момента размещения показали два эмитента — госкорпорация Дом.РФ с ростом на 29% и ГК «Базис» — на 46%.