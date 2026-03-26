Шохин призвал найти системное решение ограничений связи

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что ограничения мобильного интернета усложнили работу бизнеса и повседневную жизнь граждан.

«Понимаем, что эти решения связаны с безопасностью страны, обеспечена работа сайтов из "белого списка", но с учетом высокого уровня проникновения мобильных технологий, надеемся, что будет найдено системное решение этой непростой задачи»,— сказал господин Шохин на съезде РСПП.

По словам Александра Шохина, Россия сохраняет сильные позиции в финтехе и развивает технологии связи, включая 5G, с акцентом на отечественные решения.

Минцифры в сентябре 2025 года ввело «белые списки» социально значимых ресурсов, которые доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В перечень включены сайты органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы, банки, торговые сети, социальные сети, мессенджеры и сервисы доставки, транспорта и связи. Как выяснил «Ъ», при временном отключении интернета в Москве в начале марта ресурсы из «белого списка» начала работать.