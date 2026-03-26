Глава «Ростелекома»: Telegram «умирает прямо сейчас»

Президент «Ростелекома» (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский заявил, что Telegram в России «умирает прямо сейчас».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X-часов или дней пролететь (в сеть.—"Ъ"), но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас»,— сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по ТАСС). При этом господин Осеевский отметил, что сервис Max, напротив, демонстрирует быстрый рост.

Доля неудачных запросов к доменам Telegram достигает в среднем почти 80%, а в отдельных регионах — около 90%. Различия связаны с настройками оборудования фильтрации трафика. Фактически Telegram уже перестал полноценно работать: помимо ограничений на мультимедиа фиксируются задержки при отправке сообщений.

