Мантуров подтвердил планы запретить вейпы в России

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала предложение полностью запретить производство, импорт и оборот вейпов в России. Ведомствам поручено проработать инициативу, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

О том, что участники Госкомиссии выступили за запрет электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них, ранее сообщали «Ведомости». «Вчера действительно коллеги активно дискутировали на эту тему. Все это направление поддержали»,— сказал господин Мантуров журналистам на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по «Интерфаксу»).

Проработать меры должны в том числе Минздрав, Минэкономики и Минфин. «Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию продукции»,— добавил Денис Мантуров.

Пермский край стал первым регионом в России, где запретили продажу электронных сигарет и вейпов. Мера действует с 1 марта. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что к 1 мая в регионе должны закрыться все точки продажи вейпов. Там с марта 2025 года ограничили время продажи алкоголя и вейпов.