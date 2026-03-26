Новак рассказал о продаже российской нефти без дисконта и «даже с премией»

Несмотря на общий дефицит на рынке, Россия продает нефть и нефтепродукты без дисконта, а иногда и с премией. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Что касается премии покупателей, непосредственных потребителей, от дисконта мы сегодня перешли либо к нулевому дисконту, либо даже частично с премией»,— указал господин Новак на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по ТАСС).

Вице-премьер добавил, что в нынешних условиях сохраняются расходы на фрахт. Показатель вырос в цене из-за «закупорки» большого числа танкеров в Ормузском проливе и уменьшения количества перевозящих нефть судов, пояснил Александр Новак. «Конкуренция высокая, поэтому ставки несколько выросли»,— заключил он.

Энергокризис, возникший из-за перекрытия судоходства в Ормузском проливе, привел к смягчению некоторых ограничений в отношении закупок российской нефти. В начале марта Минфин США на месяц разрешил операции с уже загруженным на танкеры сырьем из России. По словам источников Reuters, Индия приобретает нефть марки Urals с премией в $4-5 за баррель к эталонному сорту Brent с условием поставок в порты страны в марте и начале апреля. Собеседники агентства сравнили цены с дисконтом в $13 за баррель в феврале. Кроме того, импортом российской нефти в условиях кризиса заинтересовались Филиппины, Шри-Ланка и Таиланд.