Корпорация развития хочет вложить 8 млрд рублей в промышленный парк в Дзержинске

Совет по земельным отношениям предварительно одобрил заявку АО «Корпорация развития Нижегородской области» на участок под создание государственного индустриального парка в Дзержинске. Территория площадью 310 га находится с восточной стороны трассы М-7 около грузового двора Доскино.

По мнению заявителя, объем инвестиций составит 8,06 млрд руб., по мнению минграда — 11,2 млрд. Большая часть участка находится в зоне зеленых насаждений специального назначения. Для реализации проекта потребуется согласование на комиссии по землепользованию и застройке. Совет одобрил заявку при условии, что инвестор получит это согласование.

Гендиректор «Корпорации развития» Игорь Ищенко пояснил, что территория будет обеспечена инженерной инфраструктурой. На площадке уже готовы работать 15 резидентов, большая часть из которых ведет деятельность в области металлообработки. Дополнительным преимуществом парка станет проходящая рядом железнодорожная ветка.

Ранее на этой территории совместное предприятие британской Lins Wallpaper и российской «ВОГ-Инвест» — ООО «Юникерамикс» — планировало построить фабрику по производству керамической плитки и керамического гранита за 5 млрд руб. Инвестсовет одобрил предоставление участка еще в 2014 году. По данным на 2019 год продолжалась разработка проектной документации, на тот момент ввести объект рассчитывали в 2022 году. Но проект так и не реализовали, договор аренды расторгли.

Галина Шамберина