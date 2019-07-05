«Юникерамикс» может возобновить проект по строительству производства в Дзержинске

Дочерняя компания британской Lins Wallpaper (производит обои) ООО «Юникерамикс» оформила права на земельный участок под строительство производства керамической плитки в Дзержинске. Как “Ъ-Приволжье” сообщили в региональном минэкономразвития, сейчас идет разработка проектной документации проекта, запустить предприятие планируется в 2022 году. Производственная мощность завода составит 25 млн кв. м керамической плитки в год.

Напомним, такой проект компании одобрили еще в 2014 году на инвестиционном совете при губернаторе Нижегородской области. Тогда «Юникерамикс» рассчитывала вложить в производство мощностью 22 млн кв. м плитки в год 5 млрд руб. заемных средств и запустить восемь линий: первые три – через три года, остальные пять — еще через два года. На заседании инвестсовета в 2014 году компания просила предоставить ей 30 га земли в промышленной зоне Дзержинска в собственность.

В 2016 году «Интерфакс» сообщал, что региональное министерство земельных и имущественных отношений одобрило выделение компании земли в аренду сроком на пять лет. Тогда инвестор сообщал, что готов вложить 5 млрд руб. уже собственных средств. Как “Ъ-Приволжье” сообщили в пресс-службе регионального правительства, предполагаемый объем инвестиций сохранился на уровне 5 млрд руб. Инвестор рассчитывает выйти на полную производственную мощность к 2025 году.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юникерамикс» было зарегистрировано в Дзержинске в 2014 году. Уставный капитал составляет 40 млн руб., основной вид деятельности – производство керамических плит и плиток. Гендиректор – Антон Орел. 75% долей компании принадлежат Lins Wallpaper Limited (Великобритания), еще 15% – Олегу Джагаеву, 10% – Владиславу Светику. Финансовая отчетность не раскрывается.

Анастасия Еремина