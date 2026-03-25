И. о министра здравоохранения Кубани назначена Ирина Вязовская

Исполняющей обязанности министра здравоохранения Краснодарского края после ареста Евгения Филиппова назначена Ирина Вязовская. Ранее она занимала должность первого заместителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении министерства, согласно должностному регламенту, в период временного отсутствия министра здравоохранения Краснодарского края исполнение его обязанностей возложено на первого заместителя министра.

«Ъ-Кубань» писал, что прокуратура Краснодара подала исковое заявление в Октябрьский районный суд об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Он был арестован 18 марта на два месяца. Правоохранительные органы обнаружили у министра здравоохранения Кубани, его родственников и приближенных лиц незаконное имущество на общую сумму более 1 млрд руб.

