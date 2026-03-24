«М.Косметик» планирует открыть дарксторы в пяти городах-миллионниках

Сеть «М.Косметик», входящая в структуру «Магнит», планирует в 2026 году запустить дарксторы в пяти городах-миллионниках, полностью ориентированные на обслуживание онлайн-заказов, сообщили в компании.

Дарксторы представляют собой специализированные складские площадки, на которых формируется ассортимент и осуществляется сборка заказов для последующей доставки клиентам. Развитие этого формата в «М.Косметик» рассматривают как элемент омниканальной стратегии, направленной на расширение онлайн-предложения и формирование так называемой «бесконечной полки» в наиболее конкурентных категориях. В компании отмечают, что такой подход позволяет ускорить доставку и предложить ассортимент, превышающий возможности традиционных магазинов.

Первый даркстор сети был открыт в январе 2026 года в Краснодаре. По состоянию на март его ассортимент насчитывает около 25 тыс. товарных позиций, с перспективой увеличения до 40 тыс. SKU.

«Магнит» остается одним из крупнейших игроков российского продуктового ритейла, развивая мультиформатную модель, включающую магазины у дома, супермаркеты, аптеки и дрогери. По состоянию на середину 2025 года сеть объединяла 32,6 тыс. торговых точек в 72 регионах, а ее логистическая инфраструктура включала 55 распределительных центров и около 7,8 тыс. грузовых автомобилей. Чистая прибыль компании по итогам 2024 года составила 63,7 млрд руб.

