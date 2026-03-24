Для поддерживающих «Шинник» и «Ярославич» компаний сохранят налоговые льготы

В Ярославской области продлят действие налоговых льгот для организаций, которые финансово поддерживают местные футбольный клуб «Шинник» и волейбольный клуб «Ярославич». Законопроект, внесенный председателем облдумы Михаилом Боровицким, был поддержан на бюджетном комитете.

Речь идет об уменьшении в 2026 году суммы налога на имущество организациям на сумму финансовой поддержки клубов. Предельный объем такой налоговой льготы ограничен размером финансирования госпрограммы поддержки профессиональных клубов и составляет в 2026 году 101 млн руб.: 62 млн руб. «Шиннику» и 39 млн руб. «Ярославичу». Как пояснил господин Боровицкий на заседании, есть виды затрат, которые нельзя осуществить напрямую из бюджета.

«Что касается "Шинника", основная часть суммы — это возвращение старых долгов компании "Ярдомост" и финансирование детских команд, академий. В общем-то это касается и "Ярославича": там сумма меньше, но она тоже касается приблизительно тех же направлений»,— пояснил господин Боровицкий.

Председатель добавил, что сейчас идут переговоры о привлечении якорного спонсора для финансирования команд. У команд есть и прямое финансирование из бюджета. По словам министра финансов Алексея Долгова, у «Шинника» это 350 млн руб., у «Ярославича» — 360 млн руб.

Алла Чижова