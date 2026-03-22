В Анапе с 23 марта городские парковки получат расширенные функции

С 23 марта городские парковки в Анапе заработают в штатном режиме и с расширенным функционалом. Как сообщила глава курорта Светлана Маслова, по просьбам жителей добавлены новые опции для более комфортного пользования сервисом.

Так, до трех суток с момента начала парковочной сессии продлена постоплата. Добавлена парковочная зона 4001, которая предусматривает бесплатную стоянку автомобилей продолжительностью 60 минут на платной парковке, прилегающей к соцобъектам. Кроме того, в праздники городские парковки будут бесплатными.

Срок действия резидентных парковочных разрешений и абонементов в связи с перерывом в работе платных парковок с 22 февраля по 23 марта автоматически продлят на срок, соразмерный количеству неиспользованных дней во время проведения технических работ.

Светлана Маслова также напомнила, что стоимость парковки в городе-курорте составляет 40 руб./час. Первые 15 мин бесплатно. Стоимость резидентского парковочного абонемента составляет 6240 руб. в год. Кроме того, действуют абонементы для гостей города, а право на бесплатную парковку имеют льготные категории граждан.

Андрей Николаев