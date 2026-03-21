Главные новости за 21 марта. Ростов-на-Дону и область

Три человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения бензовоза с тремя легковыми машинами. По данным правоохранителей, грузовик из-за технической неисправности выехал на встречную полосу.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Ростов – Таганрог», в котором погибли три человека. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В Ростове планируют благоустроить Парамоновские склады и набережную. Набережная Дона имеет протяженность причальной стенки более 2,4 тыс. погонных метров, 80% которой нуждается в капитальном ремонте.

В Ростове-на-Дону открылся XVIII Форум программных разработчиков с призовым фондом в 1 млн руб. В этом году зарегистрировались 248 команд с численностью более 1 тыс. человек из 54 образовательных учреждений.

Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Средства противовоздушной обороны ночью и утром 21 марта уничтожили порядка 90 беспилотников в девяти районах.