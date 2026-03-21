В Ростове стартовал XVIII хакатон с призовым фондом в 1 млн рублей

В Ростове-на-Дону открылся XVIII Форум программных разработчиков с призовым фондом в 1 млн руб. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Мероприятие проходит в рамках Южного ИТ-форума одновременно с конференцией ХакКонф ИИ. Глава отметил, что за прошедшие годы хакатон стал визитной карточкой донской столицы — по результатам предыдущего форума свыше 300 участников прошли стажировки в коммерческих организациях, более 200 получили работу.

В этом году зарегистрировались 248 команд с численностью более 1 тыс. человек из 54 образовательных учреждений. Среди участников — представители 14 российских регионов и коллеги из города-побратима Гомель.

Конкурсантам предстоит выполнить 14 заданий от компаний-партнеров. Отличительной особенностью 2026 года стала практическая работа всех участников на отечественной платформе командного программирования.

Константин Соловьев