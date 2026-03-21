В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с бензовозом

Полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Ростов – Таганрог», в котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что бензовоз из-за технической неисправности выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с четырьмя автомобилями, из-за чего произошел разлив горюче-смазочных материалов и возгорание автомобилей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Обстоятельства произошедшего уточняются.

